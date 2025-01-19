Ирада Аюпова: «Первый спектакль в новом театре Камала? Это вопрос одного-двух месяцев»

Каким будет наполнение нового здания театра Камала и что делать с его старым домом? В чем разница между цензурой и «управлением контентом»? Как развивать культурный туризм на территории республики? Об этом и многом другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.