Ирада Аюпова: «Первый спектакль в новом театре Камала? Это вопрос одного-двух месяцев»

Каким будет наполнение нового здания театра Камала и что делать с его старым домом? В чем разница между цензурой и «управлением контентом»? Как развивать культурный туризм на территории республики? Об этом и многом другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
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