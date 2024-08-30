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Гамбарян: почти всех пациентов с болезнью вейперов EVALI нужно госпитализировать

Гамбарян: почти всех пациентов с болезнью вейперов EVALI нужно госпитализировать

Практически всем пациентам с болезнью вейперов EVALI нужна госпитализация. Об этом рассказала РИА «Новости» руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян.

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