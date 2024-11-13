Замотанные женщины и коврики на детских площадках частично стали новой реальностью российских дворов. Мое мнение

Владимир Алтайцев Где хоть один мигрант белый из Европы скупил гектары земли? Адрес конкретно.!Земли не останется? Её миллионы гектаров заброшенные лежат только в Западной Сибири. Миллионы!!!!!!!!!!!!!! Пока что европейцев приехало в РФ за последние 10 лет всего 3500 человек.

Нина Попова А еще можно лес вырубить, чтобы продать землю бледнолицым. Врать не надо про 3500 человек. Это может быть, только немцев столько переехало. Под Москвой американцы коз разводят, всякие веселые молочники, Копински, Нижний Новгород, Алтай и т.д.