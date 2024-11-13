Avia.pro - СМИ Когда-то дворы российских городов были родными и уютными, где дети играли на качелях и в песочницах, а взрослые отдыхали на лавочках.
Замотанные женщины и коврики на детских площадках частично стали новой реальностью российских дворов. Мое мнение
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Где хоть один мигрант белый из Европы скупил гектары земли? Адрес конкретно.!Земли не останется? Её миллионы гектаров заброшенные лежат только в Западной Сибири. Миллионы!!!!!!!!!!!!!! Пока что европейцев приехало в РФ за последние 10 лет всего 3500 человек.
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6 час.
Нина Попова
А еще можно лес вырубить, чтобы продать землю бледнолицым. Врать не надо про 3500 человек. Это может быть, только немцев столько переехало. Под Москвой американцы коз разводят, всякие веселые молочники, Копински, Нижний Новгород, Алтай и т.д.
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4 час.
Сергей Сидоров
Основная проблема мигрантов в России - это низкая рождаемость нашего коренного населения. Где у нас , ну может кроме Кавказских республик, семью по 3 и больше детей. И не надо дамочкам фертильного возраста страдать о тяжести рождения и воспитания детей в России. Это всегда и везде было нелегко. Эгоизм нынешнего поколения родителей ( и к сожалению это наши дети) приведет это поколение к ущербной старости в окружении многочисленных потомков нынешних мигрантов.
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54 мин.
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