Шольц оценил возможности немецкой армии

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил способность немецкой армии к обороне и опроверг утверждения о том, что бундесвер в нынешнем состоянии не способен защитить страну.
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