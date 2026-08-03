Роспотребнадзор рассказал, как выбрать спелый и вкусный арбуз

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору вкусного и зрелого арбуза. Специалисты подчеркнули, что при покупке следует обращать внимание на несколько признаков, которые помогут определить качество плода.
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