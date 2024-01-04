Курганский врач рассказал, как избежать травм во время новогодних каникул

В Кургане на новогодних каникулах увеличились случаи травм при катании с горок. Эксперт Центра Илизарова в группе медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте» дал советы жителям, как избежать травматизма во время зимних развлечений.
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