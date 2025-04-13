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Ульянов заявил о сокращении дистанции между Рютте и журналистами желтой прессы

Ульянов заявил о сокращении дистанции между Рютте и журналистами желтой прессы

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в социальной сети Х провел параллель между заявлениями генерального секретаря НАТО Марка Рютте об угрозе, которая якобы исходит от РФ в космосе, и новостями из желтой прессы.

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