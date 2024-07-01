Автобусы № 63 в Самаре начнут курсировать по новому расписанию с 1 июля

Сегодня, 1 июля, в Самаре произошло важное изменение в транспортной системе города. Автобусы № 63 начали курсировать по новым маршрутным картам после того, как жители совхоза Рубежное обратились к перевозчику "СамараАвтоГаз" с просьбой улучшить условия проезда в этом направлении.