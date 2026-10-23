Форвард «Лейкерс» Джейк Ларэвиа подвернул голеностоп в матче с «Голден Стэйт». Игрок, судя по всему, избежал действительно серьезной травмы, однако клуб исключил его участие в дерби с «Клипперс».
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