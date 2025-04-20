Власти Уренгоя провели учения по подготовке к возможным паводкам

В Уренгое силы экстренного реагирования провели учения по подготовке к возможным паводкам. Руководил мероприятием замглавы Пуровского района Денис Сливка, сообщил департамент гражданской защиты ЯНАО в официальном telegram-канале.
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