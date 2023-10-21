Спецоперация боевиков ВСУ в Херсоне: отчаянная атака с печальными последствиями Елена ВайленкоДень 18 октября 2023 года ознаменовался жестокой схваткой между украинскими Вооруженными силами (ВСУ) и российской армией на херсонском направлении.