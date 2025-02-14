Депутат Гаврилов рассказал, как распознать фальшивые деньги

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал ТАСС, как распознать фальшивую купюру и безопасно от нее избавиться, чтобы избежать уголовной ответственности за сбыт поддельных денег.
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