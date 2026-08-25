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Морозов не считает рынок КХЛ скудным: «Только геополитика вмешивается, касающаяся приезда легионеров. Сейчас ситуация немного налаживается, люди приезжают, видят, как страна живет»

Президент КХЛ Алексей Морозов не считает, что в лиге есть дефицит игроков.  – Часто говорят, что на рынке кадров не хватает.

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