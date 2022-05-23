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Паспорт "хорошего русского"

Паспорт "хорошего русского"

Паспорт "хорошего русского"Внесистемная российская оппозиция предложила создать списки «хороших русских», чтобы спецоперация РФ на Украине не мешала «правильным россиянам» ездить в ЕвропуЛюди со «светлыми лицами» в ходе так называемой Второй Антивоенной конференции в Вильнюсе, делясь обсуждениями на тему «насколько прекрасен наш круг», выдали на-гора «мега-идею» — попросить Запад выдавать документ «хорошего русского» тем россиянам, которые выступили/выступят против спецоперации РФ на Украине.

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