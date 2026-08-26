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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Екатерина Рыбакова: «Я тренировалась с опухшей ногой, пока не попала в больницу. Благодарна врачам, которые быстро оказали мне помощь»

Российская фигуристка Екатерина Рыбакова сообщила, что попала в больницу из-за проблем с ногой.  Рыбакова выступает в танцах на льду в дуэте с Иваном Махноносовым, они – чемпионы России среди юниоров 2024 года.

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