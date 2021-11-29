Уши, лапы, хвост

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Пятеро котят тосковали по маме, пока не полюбили одну добрую собаку…

Пятеро котят тосковали по маме, пока не полюбили одну добрую собаку…

Пятеро котят очень нуждались в материнской любви. Как же они были рады, когда встретили добрую и участливую собаку! @shibuyarollcall В прошлом месяце зоозащитникам Animal Welfare League of Arlington (AWLA) в Вирджинии принесли пятерых котят.

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