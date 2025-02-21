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Закон, порядок, государство

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Офицеры Академии Генштаба провели уроки мужества для московских школьников

Офицеры Академии Генштаба провели уроки мужества для московских школьников

Представители научных и образовательных подразделений, ветераны и активисты профсоюзной организации вуза рассказали подшефным об истории и традициях Армии России, своей службе и участии в боевых действиях.

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