Офицеры Академии Генштаба провели уроки мужества для московских школьников

Представители научных и образовательных подразделений, ветераны и активисты профсоюзной организации вуза рассказали подшефным об истории и традициях Армии России, своей службе и участии в боевых действиях.
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