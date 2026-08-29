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Студия «Маша и Медведь» обратилась в суд из-за прав к автору персонажей

Студия «Маша и Медведь» обратилась в суд из-за прав к автору персонажей

ООО «Маша и Медведь» подало иск о защите авторских прав к создателю популярного мультсериала Олегу Кузовкову.

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