Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

По всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, это стало вторым подобным оповещением за текущую ночь.

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