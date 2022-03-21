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Президент Зеленский прокомментировал возможность уступок на переговорах с РФ

Президент Зеленский прокомментировал возможность уступок на переговорах с РФ

Зеленский заявил, что не признает ультиматумов, но готов вести диалог.   Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности вести переговоры с Россией, но только при условии сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.

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