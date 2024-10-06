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Калужские новости

1 подписчик

«Калужским новостям» исполняется 9 лет

«Калужским новостям» исполняется 9 лет

6 октября «Калужские новости» празднуют свой день рождения. Уже 9 лет мы рассказываем вам, дорогие читатели, о самых важных и интересных событиях в Калуге и Калужской области!6 октября «Калужские новости» празднуют свой день рождения.

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