«Калужским новостям» исполняется 9 лет

6 октября «Калужские новости» празднуют свой день рождения. Уже 9 лет мы рассказываем вам, дорогие читатели, о самых важных и интересных событиях в Калуге и Калужской области!6 октября «Калужские новости» празднуют свой день рождения.
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