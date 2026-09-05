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Царьград

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L'Equipe: Вратарь ПСЖ Сафонов пропустил 6 голов за три матча

L'Equipe: Вратарь ПСЖ Сафонов пропустил 6 голов за три матча

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пропустил шесть голов в первых трёх матчах Лиги 1 в сезоне-2024/25. После матчей с «Монако», «Ренном» и «Лиллем» команда набрала два очка и занимает 12-е место.

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