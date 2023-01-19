Академик Сивков: США не выгоден прямой конфликт с РФ

Академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Соединенные Штаты Америки и РФ не станут участвовать в прямой конфронтации из-за огромной угрозы ядерной войны.
Академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Соединенные Штаты Америки и РФ не станут участвовать в прямой конфронтации из-за огромной угрозы ядерной войны.
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