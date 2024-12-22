Макс Кайзер ставит под сомнение план Майкла Сэйлора по созданию стейблкоина

Макс Кайзер, известная фигура в сфере криптовалют, выразил обеспокоенность по поводу амбициозного предложения Майкла Сэйлора разработать в США стейблкоин на основе биткоина стоимостью 10 триллион долларов.
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