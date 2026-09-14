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Иркутск Сегодня

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Иркутская команда «Байкальские Соколы» провела победный первый матч на Кубке России

Хоккейный клуб «Байкальские Соколы» сыграла первый матч на Кубке России 2026. И в первой же игре победила противника — команду «Сибсельмаш» из Новосибирска.

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