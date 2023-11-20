Малкин превзошел достижение Ковальчука

Евгений Малкин вышел на 20-е место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в пустые ворота. В ночь на 20 ноября в Питтсбурге прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вегас Голден Найтс».