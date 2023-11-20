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Малкин превзошел достижение Ковальчука

Малкин превзошел достижение Ковальчука

Евгений Малкин вышел на 20-е место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в пустые ворота. В ночь на 20 ноября в Питтсбурге прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вегас Голден Найтс».

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