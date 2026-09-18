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Молодой Хеймитч, Рэйф Файнс и 48 трибутов на арене: всё о приквеле «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Молодой Хеймитч, Рэйф Файнс и 48 трибутов на арене: всё о приквеле «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Киновселенная «Голодных игр» готовит масштабное пополнение — студия Lionsgate официально анонсировала второй приквел с подзаголовком «Рассвет жатвы».

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