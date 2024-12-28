Саудовская Аравия выдала Замбии кредит в $135 млн на больницу

Саудовский фонд развития (SFD) подписал дополнительное соглашение о предоставлении кредита на сумму $35 млн на строительство специализированной больницы имени короля Салмана ибн Абдель Азиза в Замбии, в результате чего общая сумма финансирования больницы фондом SDF составила $ 135 млн, 27 декабря сообщает Саудовское агентство печати (SPA).