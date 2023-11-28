Площадка проекта «Питомцы в Москве» получила национальную премию по архитектуре

Площадка проекта «Питомцы в Москве» удостоилась национальной премии по ландшафтной архитектуре. На ней разместили тренажеры для собак, трибуны на 170 зрителей, а также необходимую для хозяев инфраструктуру, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
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