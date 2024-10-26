Может ли преступность быть нормой в этнических сообществах в России? (ВИДЕО)

В эпоху раннего, «романтического» этапа глобализации (после распада СССР и где-то до вторжения США в Ирак и в Афганистан), в своей проповеди тотального мультикультурализма некоторые западные криминологи, причем академические, на полном серьезе утверждали, что (особенно в странах прецедентного права) при определении, является ли то или иное поведение преступным, надо обязательно учитывать этническо-религиозный бэкграунд совершившего это деяние.
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