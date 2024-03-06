УР-700: о проекте ракеты, которая гипотетически могла позволить СССР выиграть «лунную гонку»

В 1960-х годах СССР и США активно разрабатывали программы освоения Луны. В Советском Союзе на тот момент существовало два проекта ракеты-носителя для полетов к естественному спутнику Земли - Н1-Л3, создаваемой под руководством С.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии