★ world pristav...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Гулевич
    Когда-то надо было шугануть визитёров. Катаются как у себя домаГреческая пресса ...
  • Игорь
    А что хранцузские лоханки и летаки делают в Черном море? И кто их приглашал в Сирию или Ирак? Какие могут быть претен...Министр обороны Ф...
  • Боцман
    А что, не нравится. Как подписывать с Россией договора и затем не исполнять объясняя хитрым изворотом, это нормально,...«Подпись президен...

УР-700: о проекте ракеты, которая гипотетически могла позволить СССР выиграть «лунную гонку»

УР-700: о проекте ракеты, которая гипотетически могла позволить СССР выиграть «лунную гонку»

В 1960-х годах СССР и США активно разрабатывали программы освоения Луны. В Советском Союзе на тот момент существовало два проекта ракеты-носителя для полетов к естественному спутнику Земли - Н1-Л3, создаваемой под руководством С.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх