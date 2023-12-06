TikTok, Twitch, Google и Telegram заплатят штрафы по закону «О самоконтроле»

Роскомнадзор выписал уже 14 протоколов в отношении зарубежных социальных сетей, нарушивших требованиях закона «О самоконтроле» — они не модерировали и не удаляли запрещенный контент, а также не публиковали ежегодные отчеты о результатах такой работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии