Нужный отход: бывших подмосковных силовиков подозревают в бандитизме

Так называемое дело бывших силовиков всё больше и больше обрастает подробностями 20-летней давности: заказные убийства бизнесменов, разбойные нападения на безлюдных трассах, отстрел уголовных авторитетов, похищения людей с последующей расправой… Не исключено, что деньги, добытые преступным путем, стали для подозреваемых стартовым капиталом для целой империи в сфере ЖКХ.