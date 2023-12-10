Нужный отход: бывших подмосковных силовиков подозревают в бандитизме

Так называемое дело бывших силовиков всё больше и больше обрастает подробностями 20-летней давности: заказные убийства бизнесменов, разбойные нападения на безлюдных трассах, отстрел уголовных авторитетов, похищения людей с последующей расправой… Не исключено, что деньги, добытые преступным путем, стали для подозреваемых стартовым капиталом для целой империи в сфере ЖКХ.
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