Москвич подлил жене в косметику средство для очистки труб

Житель Москвы подлил средство для очистки труб в косметику жены. Об этом сообщил источник «Известий» По его данным, мужчина добавил химическую жидкость в средство для умывания, которым пользовалась его жена.
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