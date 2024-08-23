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Москвич подлил жене в косметику средство для очистки труб

Москвич подлил жене в косметику средство для очистки труб

Житель Москвы подлил средство для очистки труб в косметику жены. Об этом сообщил источник «Известий» По его данным, мужчина добавил химическую жидкость в средство для умывания, которым пользовалась его жена.

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