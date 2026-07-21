AmCham: Трамп посетит Россию для подписания деловых соглашений

Глава американской администрации Дональд Трамп посетит Москву для подписания деловых соглашений. Об этом заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
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