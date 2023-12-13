Воробьев: Мособлдума завершила работу над 266 проектами законов в 2023 году

РИАМО - 13 дек. В текущем году Мособлдума завершила работу над 266 проектами законов. Из них были приняты 254 проекта, еще 22 находятся на рассмотрении, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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