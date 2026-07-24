Наринэ Абгарян «София возвращалась домой»: фрагмент из романа

Портрет эпохи катаклизмов через судьбу одной женщины, ровесницы XX века. От патриархальной Армении до оккупированной Маньчжурии, от потери любимого до обретения дела всей жизни — Абгарян снова дарит историю, от которой невозможно оторваться.
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