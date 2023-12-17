Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Гоша Веверсис
    отстрел тут поможетМигранты поджигаю...
  • Александр Терехов
    Зря ориентируетесь на соотношение рубль/доллар. Это соотношение регулируется не экономикой и ее успехами или провалам...Методичка хулител...
  • леонид рыбаков
    ТАК ВЛАСТЬ ИХ ОТ НАС ЗАЩИЩАЕТ .Мигранты поджигаю...

Арестович заявил, что "Украина сделала полный набор глупостей"

Арестович заявил, что "Украина сделала полный набор глупостей"

"Мы вели себя, как глупая агрессивная еда. Еда, которая провоцирует", — Арестович признал, что Украина виновата в начале СВО Арестович заявил, что "Украина сделала полный набор глупостей", что привело к вооруженному конфликту со всеми вытекающими последствиями.

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