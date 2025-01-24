Conversation: Трамп изменил тактику по завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп изменил свой подход к решению конфликта на Украине. Если ранее он стремился прекратить СВО за одни сутки, то теперь занял даже более жесткую позицию в отношении России, чем его предшественник, пишет Conversation.
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