Поездка механика по барам на клиентском Mercedes-Benz обернулась для дилера судом

Поездка механика на клиентском Mercedes-Benz C300 по барам обернулась для дилера судом. Жительница штата Теннесси Кимберли Портер сдала свой автомобиль в центр Mercedes-Benz of Collierville недалеко от Мемфиса.
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