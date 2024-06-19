На Марсе нашли тоннели с условиями для жизни: для проверки вниз отправили робота с камерой

AK Alexander Kneper Александр К. Да-да, и тебя то же нет;))

LD Leon Dan Молодцы. Исследуют. Летают. А наши... новые бмбы, ракеты, территории. И всего чтоб побольше. И еще ядреную бмбочку думают, на кого кинуть.