На Марсе нашли тоннели с условиями для жизни: для проверки вниз отправили робота с камерой

У края вулкана в регионе Тарсис на Марсе ученые нашли необычный тоннель, уходящий на километры вниз. Исследователи считают, что высота его потолков достигает сотен метров, а стены надежно защищают от космической радиации.
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