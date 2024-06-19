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На Марсе нашли тоннели с условиями для жизни: для проверки вниз отправили робота с камерой

На Марсе нашли тоннели с условиями для жизни: для проверки вниз отправили робота с камерой

У края вулкана в регионе Тарсис на Марсе ученые нашли необычный тоннель, уходящий на километры вниз. Исследователи считают, что высота его потолков достигает сотен метров, а стены надежно защищают от космической радиации.

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Комментарии
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AK
Alexander Kneper
Александр К. Да-да, и тебя то же нет;))
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10 час.
LD
Leon Dan
Молодцы. Исследуют. Летают. А наши... новые бмбы, ракеты, территории. И всего чтоб побольше. И еще ядреную бмбочку думают, на кого кинуть.
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9 час.
AK
Alexander Kneper
Александр К.Александр К. Ну дак, сначала БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ надо обеспечить, а там глядишь и до КОСМОСА доберемся!
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9 час.

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