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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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«Татшина» директоры Гүзәл Хәбетдинова Әлмәт районының яңа җитәкчесе булды

«Татшина» директоры Гүзәл Хәбетдинова Әлмәт районының яңа җитәкчесе булды

15 ноябрьдән «Татшина» директоры Гүзәл Хәбетдинова район башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы буларак Әлмәт шәһәрен һәм районын җитәкләячәк, дип хәбәр итә «Татар-информ» хәбәрчесе Эльза Кузнецова.

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