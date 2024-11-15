«Татшина» директоры Гүзәл Хәбетдинова Әлмәт районының яңа җитәкчесе булды

15 ноябрьдән «Татшина» директоры Гүзәл Хәбетдинова район башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкаручы буларак Әлмәт шәһәрен һәм районын җитәкләячәк, дип хәбәр итә «Татар-информ» хәбәрчесе Эльза Кузнецова.
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