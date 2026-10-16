Искусствовед, куратор Зельфира Трегулова рассказала RT о популярности русского искусства в мире. По словам Трегуловой, интерес к российской культуре со стороны западной аудитории никогда не угасал, несмотря на политические тенденции.
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