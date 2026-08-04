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В США могут начать производить надводные дроны

В США могут начать производить надводные дроны

Активные переговоры с верфью в штате Мэриленд о создании площадки для производства беспилотных катеров или подводных аппаратов ведет компания Anduril Industries, сообщила 3 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

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