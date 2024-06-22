Бизнесмен Новицкий отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Экс-глава АФК «Система» Евгений Новицкий, ставший фигурантом дела о мошенничестве, отправлен под домашний арест по решению Тверского рай суда Москвы, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии