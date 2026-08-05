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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Тихонов о недопуске России на ЧМ: «Это большая потеря для мирового хоккея. С биатлоном – так же, он много теряет без нас»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о решении ИИХФ о недопуске сборной России к участию на чемпионате мира 2027 года.

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