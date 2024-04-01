Племянник Назарбаева признал вину в отмывании денег

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы полностью признал свою вину в незаконной легализации денег, полученных преступным путем, информирует Верховный суд республики .
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