Крупные покупки и оформление кредитов лучше отложить до 2027 года. Такой совет дал доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко, сообщают «Вести».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ Зарплаты в предст...
- ЮВ Медицинские заклю...
- ДВ В Минздраве реком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым