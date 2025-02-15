«Была бы такая необходимость, снова поехал бы туда»: ветераны Афганистана о боевом пути

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов, который отмечается в России с 2011 года, ветераны Афганистана Андрей Ярухин и Николай Лаптев рассказали «Татар-информу», через что им пришлось пройти: о жизни в чужой стране в условиях боевых действий, о горестях и радостях.
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