«Была бы такая необходимость, снова поехал бы туда»: ветераны Афганистана о боевом пути

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов, который отмечается в России с 2011 года, ветераны Афганистана Андрей Ярухин и Николай Лаптев рассказали «Татар-информу», через что им пришлось пройти: о жизни в чужой стране в условиях боевых действий, о горестях и радостях.