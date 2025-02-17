Универсальное упражнение для быстрого снятия головной боли

Головная боль — один из самых неприятных и распространенных недугов. Она может выводить вас из строя на работе или не давать спокойно уснуть по вечерам, начинаться внезапно и также внезапно заканчиваться.
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